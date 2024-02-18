نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل ينجح موتيابا مع الزمالك؟.. رد مفاجئ من مدرب أوغندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح بول بوت مدرب أوغندا، رأيه في انتقال ترافيس موتيابا إلى الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

مدرب أوغندا يوضح رأيه في موتيابا

قال مدرب أوغندا في تصريحاته لبرنامج رقم "10" على قناة الأولى المصرية: "ترافيس موتيابا، أنا كنت سعيد جدًا ومتفاجئ من مستوى اللاعب حينما قمت باستدعائه لأول مرة للمنتخب الأوغندي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم أمام غينيا والصومال، ظهر بشكل جيد من الناحية الفنية وقد فاجأني بإصراره".

وتابع: "موتيابا أدى بشكل جيد وإذا سألتني إذا كان اللاعب مناسبا للزمالك، فكما تعرفون لا يزال صغيرًا فهو يبلغ من العمر 18 عاما فقط".

وأضاف: "أنا واجهت الزمالك في دوري أبطال إفريقيا مع اتحاد العاصمة الجزائري وأعرف أن لديهم لاعبين جيدين جدا وذوي خبرات".

واصل: "أعتقد أنه يجب إعطاء الفرصة لترافيس لينجح، ومع التدريب الجيد سأكون متأكدًا أن اللاعب سينجح مع الزمالك في المستقبل".

وختم: "كنت سعيدًا جدًا بأدائه فهو شخص مهذب ومنظم ومحترف للغاية لذلك هو لديه كل المقومات للنجاح مع الزمالك، هذه هدية أن تكون لاعبًا في هذا الفريق، أحد أفضل الفرق في مصر".