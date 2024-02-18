نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واين روني: رونالدو "أناني" وميسي الأكثر اكتمالا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف واين روني أسطورة مانشستر يونايتد زميله السابق كريستيانو رونالدو بأنه "أناني"، مشيرًا أن ليونيل ميسي اللاعب الأكثر اكتمالا.

وفي تصريحات نقلها موقع “فور فور تو” قال: “على سبيل المثال، كريستيانو رونالدو، عقليته هي الأهداف، إنه لا يهتم بأي شيء آخر، إنها الأهداف، هذا كل ما يريده، بينما تنظر إلى ميسي، فهو يريد ذلك لكنه يتعاون مع الفريق”.

وأضاف “أليكس فيرجسون اعتاد دائمًا أن يهاجمني بسبب التواجد في العمق، ولكن كان ذلك لأنني أردت لعب كرة القدم”.

وأتم "وكان بإمكاني أن أكون أكثر أنانية وأبقى في المقدمة، وربما أسجل بعض الأهداف الأخرى، لكنني أردت اللعب، أردت الاستمتاع بالمباراة".

كان روني ورونالدو زميلين في فريق مانشستر يونايتد لمدة 4 سنوات بين عامي 2004 و2009، وفازا بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا معًا في فريق رائع تحت قيادة السير أليكس فيرجسون.