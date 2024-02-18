ما سبب عدم انضمام محمد بسام إلى الأهلي؟ (شاهد)

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أحمد جودة - القاهرة - كشف معتز البطاوي المدير الرياضي لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا عن الاسباب التي ادت إلى انهيار صفقة حصول الاهلي على توقيع محمد بسام حارس مرمى كتيبة ايمن الرمادي خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

سبب عدم انضمام محمد بسام إلى الأهلي

وفي تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب اون سبورت المذاع عبر فضائية اون تايم سبورت قال البطاوي:" الاهلي بالفعل قام بتقديم عرض للتعاقد مع محمد بسام لكننا طلبنا الانتظار لحين التعاقد مع حارس مرمى بديل له وهو حقنا الطبيعي".

وأضاف:" العلاقات بيننا وبين النادي الاهلي طيبة للغاية وفي احسن احوالها خاصًة أن هناك أربعة لاعبين في صفوفنا من القلعة الحمراء ولا يوجد ماهو اكبر من اننا نريد الحصول على حارس مرمى بديل لرفض التعاقد".

وأنهى:" عندما رأينا الاهلي يستعجل حسم الصفقة طلبت الادارة الحصول على خدمات مصطفى شوبير على سبيل الاعارة لكن مارسيل كولر رفض وتمسك بحارسه ماجعل الصفقة تنهار".

وكان الاهلي قد ضم محمود الزنفلي على سبيل الاعارة لمدة ستة اشهر قادمًا من الداخلية بعد اصابة محمد الشناوي في بطولة امم افريقيا.