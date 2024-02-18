نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مفيش جلسة استماع تاني".. تطور عاجل في قضية كهربا مع الزمالك (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الأحد عن جديد التطورات الخاصة بغرامة محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المستحقة لصالح نادي الزمالك على خليفه رحيله للدوري السويسري قبل الالتحاق بالقلعة الحمراء.

مفاجأة جديدة في قضية كهربا والزمالك

وقال أحمد شوقي صلاح الناقد الرياضي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع عبر فضائية اون تايم سبورت 2 أن محامي كهربا يكسب الوقت عن طريق طلب جلسة استماع جديدة لكن الفيفا اكدت إنه لن يكون هناك اي جلسات استماع اخرى".

وأضاف:" إدارة الزمالك رفضت كافة المحاولات من جانب اللاعب لتقسيط مبلغ الغرامة خاصًة ان تلك القضية شائكة وجماهيره ويسعى حسين لبيب للحفاظ على تقاليد النادي وحقوقه لحصول على مبلغ الغرامة كاملًا بالفوائد".

وأنهى:" ينتظر الزمالك وصول البيان الخاص بالفيفا لمعرفة الموعد المستحق بالدفع وطريقة السداد النهائية".