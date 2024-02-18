نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصلح بين حسين الشحات والشيبي.. ما الجديد؟ (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية مجموعة من التطورات الكبيرة فيما يخص ملف قضية حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي والمغربي محمد الشيبي الظهير الأيمن لفريق نادي بيراميدز.

كواليس الصلح بين الشحات والشيبي

وعلم موقع دوت الخليج الرياضي أن المسؤول القانوني عن الشحات وكذلك الشيبي قاموا بالتواصل خلال الأيام القليلة الماضية من أجل الوصول لحل نهائي بشأن عمليات الصلح بينهم عقب قرار إحالة المغربي للجنة الانضباط في الاتحاد المصري بسبب اللجوء للقضاء في واقعة الاعتداء عليه.

وسبق وأن شهدت مباراة الفريقين يوم الثالث والعشرين من شهر يوليو للعام الماضي 2023 في بطولة دوري نايل دخول الثنائي في مشادة تطورت إلى صفع الشحات للشيبي على وجهه قبل أن يقدم اعتذاره على مابدر منه.

قبل أن تؤكد الناقدة الرياضية ريهام حمدي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة اون تايم سبورت لبرنامج جمهور التالتة مع الاعلامي ابراهيم فايق أن عملية الصلح بين الثنائي باتت اقرب من اي وقت مضى وسيتم إنهاء الاجراءات بينهما.