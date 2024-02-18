نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بديل مبابي" نجم مانشستر يونايتد على رأس أولويات باريس سان جيرمان الصيف المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، أن ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد على رادار باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.

باريس سان جيرمان يسعى لضم راشفورد

وبحسب صحيفة “تايمز” يحظى راشفورد، البالغ من العمر 26 عامًا، بإعجاب منذ فترة طويلة من قبل مستشار كرة القدم في باريس سان جيرمان، لويس كامبوس، الذي تم تكليفه بإنفاق 200 مليون يورو (171 مليون جنيه إسترليني) سنويًا، والذي سيوفرها رحيل مبابي.

وتابع التقرير “يخطط باريس سان جيرمان للتعاقد مع مهاجم أساسي في الصيف وسيقيم أداء الفريق خلال الفترة المتبقية من هذا الموسم قبل اختيار الاستثمار في لاعب، مثل راشفورد، الذي يشعر بالراحة في اللعب في مركز الجناح الأيسر المفضل لدى مبابي أو مهاجم مركزي”.