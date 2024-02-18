نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| أليو ديانج يجري عملية جراحية.. ما تفاصيلها؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل جديدة حول إصابة المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي.

ويتلقى الأهلي، ضربة موجعة بخسارة جهود المالي ديانج في المباريات القادمة نظرًا لخضوعه لعملية جراحية قريبًا.

ديانج يحتاج لعملية جراحية

قال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "أليو ديانج كان يعانى من إصابة فى الركبة جاء التشخيص الأول لها أنها رشح".

وتابع شوبير: "لكن مع استمرار المعاناة أثبتت الأشعة وجود قطع فى غضروف الركبة وسيخضع اللاعب لجراحة عاجلة خلال أيام".

وكان أليو ديانج، متواجدًا مع منتخب مالي في الفترة الماضية، للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

ويعد غياب أليو ديانج، خسارة قوية لخط وسط النادي الأهلي في ظل اعتماد الجهاز الفني على خدماته بوسط الملعب مع إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق.