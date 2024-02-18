"حسسوني إني من الكفار" طارق السعيد يكشف سبب عدم عمله في الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث طارق السعيد، نجم منتخب مصر السابق، إن جماهير نادي الزمالك رفضت عمله في النادي ضمن الجهاز المعاون لحسام حسن.

طارق السعيد يكشف سبب عدم عمله في الزمالك

وأكد طارق السعيد في مداخلة تليفونية لبرنامج (مساء الأنوار) الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على قناة (mbc مصر): "اترفضت للعمل في الزمالك رغم إني محسوب إني زملكاوي لأني لعبت في الأهلي بعد الرحيل عن الزمالك وحسسوني إني من الكفار".

وعن تعيين حسام حسن، قال "مباريات كأس العالم هتبقى في المتناول ولكن الاختبار الأقوى هو كأس أمم إفريقيا في المغرب"

وأتم: "يجب على حسام حسن اختيار وجوه جديدة لأن معدل الأعمار في للمنتخب أصبح كبير".