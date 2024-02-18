بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والرائد اليوم في الدوري السعودي للمحترفين

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي

جولة سعودية بين Al Hilal - Al Raed اليوم، مشاهدة مباراة الهلال والرائد بث مباشر اليوم في الدوري السعودي للمحترفين، يستعد نادي الهلال لمواجهة جديدة في الجولة العشرون من دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024، حيث سيواجه نادي الرائد في مباراة مهمة. وسيكون هذا اللقاء الأول الذي يقام في ملعب الزعيم الجديد، ملعب المملكة أرينا.

انتهى الهلال من الدور الأول من الدوري السعودي دون أن يتعرض لأي خسارة، وبعد الوصول للمباراة رقم 19، تعادل الفريق فقط في مباراتين. يدخل الهلال المباراة وهو في صدارة الترتيب برصيد 53 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه نادي النصر.

في المقابل، يحتل نادي الرائد المركز الرابع عشر في الترتيب برصيد 19 نقطة، ويفصله نقطة واحدة فقط عن مناطق الهبوط التي تحتلها أندية الطائي وأبها والحزم.

سيدخل الفريقان المباراة برغبة قوية في تحقيق الفوز واستعادة نقاط الثلاث، حيث يسعى الرائد لاستعادة توازنه وتحسين وضعه في الترتيب، بينما يسعى الهلال لمواصلة مسيرته نحو لقب الدوري.

بالتوقيت.. ما هو موعد مباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي للمحترفين 2024؟

تم تحديد موعد بث مباشر مباراة بين الهلال والرائد تويتر في الجولة العشرين من دوري "روشن" للمحترفين في المملكة العربية السعودية. ستقام المباراة في ملعب المملكة أرينا، معقل الهلال، في يوم الأحد الموافق 18 فبراير الحالي.

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سينطلق اللقاء في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تتوقع هذه المباراة أن تكون مثيرة ومثيرة للاهتمام بين الفريقين، حيث يسعى الهلال للحفاظ على صدارته في الترتيب، بينما يسعى الرائد لتحقيق النقاط الثلاث وتحسين وضعه في الجدول.

بالتردد.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الرائد في دوري روشن السعودي؟

ستقوم مجموعة قنوات الرياضية السعودية (SSC) بنقل مشاهدة مباراة الهلال والرائد بث مباشر اليوم في دوري روشن السعودي لموسم 2023/2024.

تعتبر هذه المجموعة هي المذيع الرسمي والحصري لمباريات الدوري السعودي، وتقوم بنقلها للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال اشتراك مدفوع.

ستتاح للجماهير مشاهدة مباراة الهلال والرائد اليوم على قناة SSC EXTRA 1 SD، وذلك من خلال ضبط التردد المحدد لها.

تردد القنوات الناقلة:

تردد قناة SSC extra 1 على نايل سات تردد قناة 1 SSC extra علي عرب سات تردد القناة: 12418

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD تردد القناة: 12418

القمر الصناعي: العرب سات

معامل الاستقطاب: افقي

معدل الترميز: 27500

جودة القناة: HD

كيف يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والرائد اليوم؟

هناك وسيلة واحدة مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والرائد في دوري روشن السعودي 2024، وهي تطبيق شاهد، ويمكنك متابعة المباراة مجانًا بتقنية SD، لكن إذا أردت متابعة المباراة بالتقنية فائقة الجودة، عليك الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

من هو حكم مباراة الهلال والرائد اليوم؟

أعلنت لجنة الحكام تعيين الحكم اللاتفي أندريس تريمانس لإدارة مباراة فريق الهلال الأول لكرة القدم أمام ضيفه الرائد، والتي ستقام يوم الأحد على ملعب المملكة أرينا في العاصمة الرياض، ضمن الجولة العشرين من دوري روشن السعودي.

تريمانس، الذي بدأ مسيرته التحكيمية في عام 2005 وحصل على الشارة الدولية بعد ست سنوات، سبق له أن قام بتحكيم سبع مباريات في الدوري حتى الآن، وقد احتسب أربع ضربات جزاء في هذه المسابقة، ثلاثة منها كانت لصالح فريق الهلال.

من هم معلقي مباراة الهلال والرائد اليوم؟

عينت قنوات SSC أكثر من معلق لمباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي 2024، وهم فارس عوض وأحمد نفيسة ومحمد حسين أضرضور.

تشكيلة مباراة الهلال والرائد اليوم في الدوري السعودي

أولًا: تشكيل الهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، حسان تمبكتي، علي البليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري، مالكوم أوليفيرا.

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.

ثانيًا: تشكيل الرائد

حراسة المرمى: أندريه كامبوس موريرا.

خط الدفاع: عمر غونزاليس، مامادو لوم، محمد الدوسري، مبارك الراجح.

خط الوسط: حمد الجيزاني، ماتياس نورمان، خالد السبيعي، محمد فوزير.

خط الهجوم: أمير سعيود، كريم بركاوي.

الهلال ضد الرائد.. الزعيم لتعزيز الصدارة

الهلال يعيش فترة استثنائية في هذا الموسم، حيث حقق 17 انتصارًا وتعادل في مباراتين فقط في الدوري، دون أن يتلقى أي هزيمة.

بالإضافة إلى ذلك، تمكن الهلال من التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه على سباهان الإيراني بنتيجة 3-1 في مباراة الذهاب للدور الـ16.

يعتمد الهلال بشكل كبير على هجومه القوي، حيث سجل 51 هدفًا في الدوري، أكثر من أي فريق آخر. يتصدر النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش قائمة هدافي الدوري برصيد 17 هدفًا، ويمتلك الهلال أيضًا لاعبين بارزين مثل سالم الدوسري ومالكم وسافيتش وياسين بونو، وغيرهم.

من ناحية أخرى، يواجه فريق الرائد موسمًا صعبًا، حيث يتواجد في منطقة الهبوط بفارق نقطة واحدة عن الفريق الثامن عشر، الطائي. حقق الرائد خمسة انتصارات وتعادل في أربع مباريات وخسر في عشر مباريات في الدوري.

وتعرض الرائد للخروج من دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين بعد الهزيمة أمام نادي النجمة. يعاني الفريق أيضًا من مشاكل في الدفاع، حيث استقبل 35 هدفًا في الدوري، وهو أعلى رقم في هذا الجانب بالمقارنة مع باقي الفرق.