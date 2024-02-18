نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مونيا ألوجييو لـ " دوت الخليج الرياضي " أتوقع انتقال أوسيمين لتشيلسي..وكونتي سيكون مدربًا لميلان.. والفرق الإيطالية لن تتوج ببطولات أوروبية هذا الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انفتحت الإعلامية الإيطالية مونيا ألوجييو، على الأنباء الواردة بشأن مستقبل اللاعب النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي الإيطالي، بالإضافة إلى إمكانية عودة أنطونيو كونتي للكالتشيو، بالإضافة إلى موقف الفرق الإيطالية في البطولات القارية.

مونيا ألوجييو تتحدث للفجر الرياضي

وخلال تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج الرياضي " أشارت مونيا أن فيكتور أوسيمين سيرحل عن فريق نابولي خلال الصيف القادم، كما أنه يفضل الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي على باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يبحث عن بديل لكيليان مبابي.

وقالت مونيا:" لقد أعلن دائمًا أنه يريد الذهاب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأن معظم الناس في نيجيريا يشجعون تشيلسي، ومع ذلك، من غير المعروف ما إذا كان تشيلسي مهتمًا به، بينما نعلم أن مبابي سيترك باريس سان جيرمان بالتأكيد في نهاية العام وسيتعين على النادي الفرنسي إيجاد بديل مناسب ".

وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق أن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي من المنتظر أن يعود مجددًا إلى الكالتشيو في الموسم الجديد، وسط اهتمام من ميلان، ونابولي.

وردت مونيا على تلك الأنباء:" أعتقد أن كونتي سيكون مدربًا لنادي ميلان ".

وأضافت:" أنطونيو كونتي مدرب يريد سلطة اتخاذ القرار الكاملة ويفرض الأبطال في الفريق، شخصيته غير متوافقة مع شخصية دي لورنتيس، لذلك أستبعد أنه سيصل إلى نابولي ".

وبشأن المدربين المتوقع رحيلهم عن أندية ميلان، وإنتر، ونابولي، ويوفينتوس، قالت مونيا:" ميلان يقوم بتقييم كونتي، والإنتر مدد عقد إنزاغي لمدة عام آخر وينتهي عقد أليغري حتى عام 2025، أما نابولي فمن الصعب وضع توقعات لأن دي لورينتيس معتاد على مفاجأتنا ".

وأضافت:" في العام الماضي تم ذكر العديد من الأسماء، باستثناء جارسيا الذي وصل بدلًا منه، كان تيودور على وشك الوصول كبديل لكن ماتزاري وصل بدلًا من ذلك، حتى عندما وصل سباليتي، كان هناك حديث عن مدربين آخرين، ولم يكن أحد يفكر فيه على الإطلاق ".

وخلال التصريحات انفتحت مونيا على إمكانية حفاظ إنتر ميلان على لقب الكالتشيو:" نعم، إنتر يقدم بطولة رائعة، ولديهم لاعبين رائعين ولن يفوتوا فرصة الفوز بلقب الدوري الإيطالي ".

وكشفت مونيا أسباب سقوط يوفنتوس مؤخرًا:" واجه يوفنتوس العديد من المشاكل البيروقراطية والشركات في السنوات الأخيرة ".

وأضافت:" لم يكن عليها حتى أن تسجل في هذه البطولة، وبدلًا من ذلك حصلت على غرامة فقط، ومع ذلك، فإن البيانكونيري يقوم بعمل جيد في الوقت الحالي، مع التركيز على اللاعبين الشباب ".

وعن إمكانية تتويج أحد الفرق الإيطالية ببطولات قارية هذا الموسم:" في الوقت الحالي، يكاد يكون من المستحيل الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بالنسبة للإيطاليين، هناك فرق أوروبية أقوى بكثير ".

واختتمت :" من الممكن أن يتمكن أتالانتا من تحقيق المفاجأة والفوز بلقب دوري المؤتمرات مثلما فعل روما قبل عامين ".

