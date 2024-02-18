تغيير اسم مصطفى شوبير في الأهلي (شاهد)

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أحمد جودة - القاهرة - ظهر الناقد الرياضي فتحي سند في لقاء تلفزيوني عبر ملعب اون تايم المذاع على قناة اون تايم سبورت مع احمد شوبير للحديث عن المباراة التي تعادل فيها الاهلي مع شباب بلوزداد سلبيًا دون اهداف لحساب مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال افريقيا 2023-2024.

تغيير اسم مصطفى شوبير في الأهلي

وقال سند أن كولر نجح في الحصول على مبتغاه ومارده من تلك المواجهة وذلك بالعودة بشباك نظيفة وهو ما جعله يتشبث بصدارة المجموعة.

وأضاف:" يجب تغيير اسم مصطفى شوبير ليكون مصطفى احمد حتى يحصل اللاعب على الاشادة الكافية بسبب مستواه المميز بعيدًا عن إنه نجل حارس المرمى التاريخي للأهلي ومنتخب مصر.

لكن شوبير رفض الامر بشكل قاطع وتمنى لنجله التوفيق رفقه باقي المجموعة من اللاعبين للحصول على اللقب".

وكان شوبير قد نجح في الدفاع عن مرماه ببسالة واخرج اكثر من فرصة محققة للتسجيل وهو ما جعله يحصل على اعلى تقييم.