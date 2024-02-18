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أحمد جودة - القاهرة - وصف المدير الفني لبرشلونة، تشافي هرنانديز، انتصار فريقه "الدرامي" على مضيفه سيلتا فيغو 2-1، في الجولة 25 من الدوري الإسباني بالعادل، مشيداً في الوقت ذاته بعودة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، صاحب ثنائية الفوز، لمستواه المعهود.

تشافي: اعتدنا على المعاناة من أجل الفوز

قال تشافي في تصريحات بعد المباراة التي احتضنها ملعب بالايدوس: "هذا الانتصار له أثر كبير على المستوى المعنوي، والثقة، والتطور، خطوة مهمة، الفريق لا يزال يتطور، وأعتقد أننا شاهدنا برشلونة جيد، لاسيما في الشوط الأول، عانينا في الشوط الثاني بسبب بعض الأخطاء".

وأضاف: "نعاني كثيرا هذا الموسم، واعتدنا على الانتصارات الدرامية، ولكن هذا يعني أيضاً أن الفريق يتطور، ويواصل القتال، نحتاج الآن للتحسن فيما يتعلق بالتركيز في بداية كل شوط".

وأثنى تشافي على شخصية نجم الفريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي، من أجل تسديد ركلة الجزاء التي جلبت الفوز في الوقت القاتل.