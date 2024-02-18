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"الموسيقار خارج البرنابيو".. ريال مدريد يحدد ضحية كيليان مبابي

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، في مواصلة التحرك خلال الفترة المقبلة، لحسم صفقة انتقال كيليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي  خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان مبابي قد أبلغ مسؤولو العملاق الباريسي برحيله عن الفريق هذا الصيف مجانا.

- مودريتش خارج مدريد

وأوضحت صحيحة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد سوف يقوم بالاستغناء عن بعض اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لحسم صفقة مبابي.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن من القريب أن يحصل مبابي على الرقم (10) والذي يرتديه الكرواتي لوكا مودريتش مما قد يعجل برحيله عن الميرنجي هذا الموسم.

واختتمت، مودريتش لن يكون في حسابات الملكي في الموسم القادم بعد انتهاء عقده رسميا مع الفريق هذا الصيف، رغم مطالبة الجماهير بتجديد عقده لموسم آخر.
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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