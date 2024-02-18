نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الموسيقار خارج البرنابيو".. ريال مدريد يحدد ضحية كيليان مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، في مواصلة التحرك خلال الفترة المقبلة، لحسم صفقة انتقال كيليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان مبابي قد أبلغ مسؤولو العملاق الباريسي برحيله عن الفريق هذا الصيف مجانا.

- مودريتش خارج مدريد

وأوضحت صحيحة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد سوف يقوم بالاستغناء عن بعض اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لحسم صفقة مبابي.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن من القريب أن يحصل مبابي على الرقم (10) والذي يرتديه الكرواتي لوكا مودريتش مما قد يعجل برحيله عن الميرنجي هذا الموسم.

واختتمت، مودريتش لن يكون في حسابات الملكي في الموسم القادم بعد انتهاء عقده رسميا مع الفريق هذا الصيف، رغم مطالبة الجماهير بتجديد عقده لموسم آخر.

