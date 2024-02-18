نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عن متابعة عواد وشوبير للانضمام لمنتخب مصر.. ما هو رد فعل حسام حسن؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول حقيقة متابعة حسام حسن لمحمد عواد ومصطفى شوبير للانضمام لمعسكر منتخب مصر في الفترة القادمة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع " دوت الخليج الرياضي":"هيتابع كل حراس الدوري مش عواد ومصطفى شوبير فقط وهيتابع كل الأندية من الملعب ابتداء من اليوم سيحضر مباراتين مختلفين في استادين مختلفين".

وأعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام من قبل تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلفًا للمدير الفني السابق روي فيتوريا.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

يستعد منتخب مصر لخوض دورة ودية بمشاركة منتخب تونس ونيوزيلندا وكرواتيا والمقرر إقامتها في شهر مارس القادم بالإمارات.

القناة الناقلة للدورة الودية بالإمارات

تنقل مباريات منتخب مصر في الدورة الودية بالإمارات على قنوات أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضيه المالكة لحقوق مباريات منتخب مصر في الدورة الودية.

