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أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف فريق الهلال، منافسه فريق الرائد، اليوم الأحد 18 فبراير، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العشرينومن عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الرائد في بطولة دوري روشن

ويعيش أزرق الرياض تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، أفضل فتراته الكروية في الموسم الحالي، وذلك بعدما فاز على جاره النصر في كأس موسم الرياض، ثم حقق الفوز في دوري أبطال آسيا خارج الديار أمام سباهان، في ذهاب دور الـ16.

وتعد هذه هى المباراة الأولى لفريق الهلال بعد عودة الدوري السعودي بعد توقف خلال فترة إقامة بطولة كأس آسيا في قطر خلال الفترة الماضية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي الهلال والرائد عبر قناة ssc الرياضية، حيث تعد مجموعة قنوات ssc هى الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين.

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة، بينما يحل فريق الرائد في المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.