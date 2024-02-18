"علاقة تاريخية حاضرة في كل زمان ومكان".. الأهلي يلبي دعوة الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - قام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، غدًا "الاثنين" بزيارة نادي الزمالك؛ بتلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب.

الأهلي يلبي دعوة الزمالك

وذكر النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي "تأتي هذه الزيارة الودية ترسيخًا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال،و كان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي الدعوة المشار إليها في وقت سابق، إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة الأهلي والوعكة الصحية للوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي ووفاته قبل 3 أسابيع كانت وراء التأجيل.

وأضاف “الجدير بالذكر أن العلاقات المتميزة بين قطبي الرياضة المصرية دائمًا حاضرة في كل زمان ومكان، وكلاهما يحمل تقديرًا كبيرًا للآخر بالرغم من المنافسة الشريفة بين الناديين في مختلف اللعبات الرياضية”.

وأتم “كما أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المواقف الإيجابية التي تعكس أواصر الحب والروح الطيبة بين الكيانات الرياضية الكبيرة التي تسهم في دعم ومساندة كل المنتخبات الوطنية”.