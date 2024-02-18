نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هذا الشخص لم ينساه.. ماذا ينشر حساب العامري فاروق كل يوم بعد وفاته؟ (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترك بصمة في كل مكانٍ ولا زالت سيرته حيّةُ هكذا يمكننا أن نبدأ الحديث عن الراحل العامري فاروق، وزير الرياضة الأسبق ونائب رئيس النادي الأهلي، الذي غاب عن عالمنا يوم 26 يناير الماضي، بعد صراع طويل مع المرض.

خالد العامري ومنشورات مؤثرة عن شقيقه

عانى النائب المعروف العامري فاروق، من نزيف داخلي ودخل في غيبوبة في الأيام الأخيرة قبل وفاته، وذلك بعد إصابته يوم 7 نوفمبر الماضي.

وارتدى لاعبو النادي الأهلي، شارات سوداء إلى جانب الوقوف دقيقة حداد على روح العامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء وذلك قبل المباراة الماضية أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

دقيقة حداد على روح على العامري فاروق

كما يعتاد الدكتور خالد العامري، على مشاركة منشورات مؤثرة مع حساب شقيقه الراحل منذ وفاته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتلقى دائمًا تفاعلًا كبيرًا من متابعيه.

وذكر خالد في منشور حديث أنه رأى في المنام شقيقه الراحل في صحن الحرم المكي، كما علق أيضًا على إرتداء لاعبي الأهلي شارات سوداء أمام شباب بلوزداد قائلًا "رحمة الله عليك

في الجنة ونعيمها بمشيئة الله".

ونشر نقيب أطباء البيطريين، في منشور آخر مرفق بصورة شقيقه: "ما بين الأمس واليوم … ويبقى الأثر الطيب، فعلا، لم يمت من ترك أثرا طيبا (ولا نزكيه على الله)، فاللهم تجلى عليه بواسع رحمتك وغفرانك والعتق من نيرانك".