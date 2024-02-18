حقيقة تخلي ريال مدريد عن صفقة نجم البوندسليجا بعد قدوم مبابي

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أحمد جودة - القاهرة - يقترب نادي ريال مدريد، من خطوة التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي قادمًا من باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ديفيز لا يزال في حسابات ريال مدريد

تأكد رحيل كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان، بعدما أبلغ قرار رحيله بشكل رسمي، ليختم مشواره مع الفريق العاصمي في نهاية الموسم الحالي.

وذكر الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، حقيقة تراجع ريال مدريد عن ضم الكندي ألفونسو ديفيز ظهير أيسر وجناح بايرن ميونخ وذلك بسبب صفقة كيليان مبابي المنتظرة.

قال رومانو في حديثه عن هذه المسألة: "تلقيتُ أسئلة كثيرة إذا كان ريال مدريد سيتعاقد مع ألفونسو ديفيز في حال تم التعاقد مع مبابي".

وتابع رومانو موضحًا أن كلتا الصفقتين منفصلتين عن بعضها البعض، وريال مدريد كان يريد ديفيز منذ فترة طويلة أما بايرن ميونيخ لديه فرصة لتجديد عقده والقرار يعود لكل الأطراف المعنية.

ولفت إلى أن ريال مدريد ينتظر معرفة ما سيحدث بين ديفيز وبايرن ميونيخ، وإذا لم يجدد اللاعب عقده فإن النادي الملكي سيحاول الدخول بالصفقة في الصيف.