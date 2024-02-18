نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بونو يتصدر تشكيل الهلال الرسمي أمام الرائد في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الهلال، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة اليوم أمام الرائد في بطولة دوري روشن السعودي.

يستضيف الهلال نظيره الرائد بعد قليل على ملعب المملكة أرينا وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري.

ويتصدر الهلال ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 53 نقطة متفوقا على النصر بفارق 4 نقاط وفي حال تحقيق الفوز سيتسع الفارق مجددا لـ7 نقاط.

وجاء تشكيل الهلال أمام الرائد على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: رينان لودي - علي البليهي - كوليبالي - محمد البريك

خط الوسط: مالكوم - روبن نيفيز - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: سالم الدوسري - ميشيل ديلجادو - ألكسندر ميتروفيتش