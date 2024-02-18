رئيس ميدياما الغاني يتحدى الأهلي: قادرون على الفوز

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أحمد جودة - القاهرة - قال توني أوبين، رئيس نادي ميدياما الغاني، إن النادي الأهلي سيصل خلال أيام قليلة مشيرا ان فندق إقامة الأهلي يبعد عن ملعب المباراة بثلاثين دقيقة.

وأكد رئيس نادي ميدياما الغاني في تصريحات خاصة لبرنامج (مساء الأنوار) الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على قناة (mbc مصر): "لدينا مباراة مهمة وصعبة ونعلم أن الأهلي فريق قوي ومن أندية القمة في مصر ولديه لاعبين كثيرين من صفوف منتخب مصر لكننا قادرون على الفوز ويجب الفوز على الأهلي وشباب بلوزداد"

وأوضح: "قدمنا مباراة جيدة في القاهرة وكنا نستطيع الفوز وكنا خصم عنيد وفي لقاء الجمعة نجهز خططنا وسنفوز في المباراة".

رئيس ميدياما الغاني: الأهلي فاوضنا لشراء جونسان سواه.. وسعره مليون دولار فقط

اعترف توني أوبين، رئيس نادي ميدياما الغاني، بمفاوضات النادي الأهلي معه من أجل شراء لاعب فريق نادييه جونسان سواه

وأكد رئيس نادي ميدياما الغاني في تصريحات خاصة لبرنامج (مساء الأنوار) الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على قناة (mbc مصر): "للأسف سنفقد جونسان في اللقاء المقبل وهو لاعب مميز والاهلي فاوضنا لشراءه"

وأضاف: "في وقت سابق الأهلي استفسر عن جونسان بعد تألقه ولكن لم ترتقي المفاوضات إلى الأمور الرسمية ولا نعلم لماذا توقفت المفاوضات".

وشدد: "جونسان سعره مليون دولار فقط وهو لاعب مميز".