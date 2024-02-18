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أحمد جودة - القاهرة -

اعلن طارق مصطفى المدير الفنى لنادي البنك الأهلي التشكيل الذي سيخوض به مباراة زد أف سي في دوري نايل

طارق مصطفى يعلن تشكيل البنك الأهلي لمواجهة زد أف سي في دوري نايل

وجاء التشكيل المختار على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد ابوجبل

خط الدفاع: محمود الجزار، محمد عبد الغنى، اسحاق يعقوبو، محمد بسيونى

خط الوسط: سعيدو سيمبورى، محمد فتحى، محمد هلال

خط الهجوم: جريندو، ياو انور، اسامة فيصل.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى

حسن شاهين، قاعود، عاصم صلاح، احمد ربيع، عماد فتحى، احمد مدبولى، ايمن اشرف، موسى فراوى، ابراهيم حسن.

موعد مباراه البنك الأهلي وزد أف سي في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي لمواجهة زد أف سي ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها في الرابعة عصرًا على ستاد القاهرة.

