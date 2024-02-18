نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاهلي والزمالك القادمة في نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم حول العالم بفارغ الصبر مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، حيث يتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومحمومة.

سيكون الفريقان على أتم الاستعداد لتحقيق الانتصار والوصول إلى القمة، ومن المتوقع أن تكون الاستعدادات جادة وتكتيكية لتحقيق النجاح في هذه المواجهة الحاسمة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة

تجرى المباراة المرتقبة في نهائي كأس مصر 2024 يوم الجمعة، الموافق 8 مارس القادم. يأتي هذا النهائي كأول نهائي خارج البلاد، حيث ستقام في عاصمة الرياض في المملكة العربية السعودية.

تفاصيل البث وتردد القنوات

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية. سيتم بث المباراة على قناة أون تايم سبورت بالإضافة إلى قناة أبو ظبي الرياضية. يُنصح بضبط تردد هذه القنوات لضمان متابعة المباراة بكل يسر وسهولة.

حجز تذاكر المباراة في الرياض

يمكن للمشجعين حجز تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في الرياض بسهولة عبر اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة منصة "وي بوك" للحجز عبر الإنترنت.

2. اختر اسم المباراة بين الأهلي والزمالك.

3. قم باختيار خيار حجز التذاكر.

4. حدد فئة التذكرة واختر موقع الجلوس في الملعب من خلال الخريطة.

5. قم بدفع تكلفة التذكرة عبر وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة.

6. انقر على خيار "شراء التذكرة" لاستكمال العملية بنجاح.