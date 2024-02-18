نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك القادمة في نهائي كأس مصر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - محبو كرة القدم عبر العالم يترقبون بفارغ الصبر موعد المواجهة الحاسمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2024، والتي تعد واحدة من أبرز المباريات التي تضم عمالقة الكرة المصرية.

يتطلع جمهور الفريقين المميزين إلى معرفة الفائز باللقب الغالي.

الموعد والبث المباشر

أعلنت هيئة الترفيه العامة موعد المباراة المنتظرة، حيث ستُقام في الرياض خلال شهر مارس 2024، ومن المتوقع أن تكون المباراة قوية ومثيرة.

ستبث المباراة على عدة قنوات مجانية لضمان وصولها لأكبر عدد ممكن من المشجعين.

تعد هذه المواجهة حاسمة للغاية، حيث يتنافس الفريقان من أجل التتويج بالبطولة المرموقة.

القنوات الناقلة

يمكن لعشاق كرة القدم متابعة النهائي عبر عدة قنوات مجانية، ومنها:

- قناة أون تايم سبورت على نايل سات

- تردد القناة: 10853

- الاستقطاب: أفقي

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6

- قناة أبوظبي الرياضية على النايل سات

- تردد القناة: 12091

- الاستقطاب: أفقي

- معدل الترميز: 27500

- تصحيح الخطأ: 5/6

موعد المباراة

تزايدت الاهتمامات بالبحث عن موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، ومن المقرر أن تقام في الجمعة، الموافق 8 مارس 2024. ستكون هذه المباراة الأولى خارج البلاد، حيث ستجرى في العاصمة السعودية الرياض.

يبدأ اللقاء في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر و9 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.