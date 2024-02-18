جارية الآن (0-0) بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والرائد يلا شوت في الدوري السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والرائد يلا شوت

منافسة سعودية بين Al-Hilal - Al-Raed اليوم، مشاهدة مباراة الهلال والرائد بث مباشر يلا شوت في الدوري السعودي، ستقام مباراة هامة اليوم بين فريق الهلال وفريق الرائد على ملعب المملكة آرينا، في الساعة الخامسة مساءً، ضمن الجولة العشرون من دوري روشن السعودي.

الهلال ضد الرائد بث مباشر

بعد مرور 19 جولة في الدوري السعودي للمحترفين، يدخل الهلال مباراة اليوم بمعنويات عالية وتطلعات كبيرة. يهدف الفريق إلى تحقيق الفوز والحصول على ثلاث نقاط جديدة، بهدف استمرار سلسلة انتصاراته في البطولة. حتى الآن، لم يتعرض الفريق لأي هزيمة، مما يمنحه الثقة والتفاؤل لمواصلة أداءه المميز في الموسم الحالي.

يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة، بينما يحتل فريق الرائد المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.

يعيش الهلال فترة رائعة في هذا الموسم، حيث حقق 17 انتصارًا وتعادل في مباراتين فقط في الدوري، ولم يتعرض لأي هزيمة، كما نجح الفريق في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه على سباهان الإيراني بنتيجة 3-1 في مباراة ذهاب دور الـ16.

يعتمد الهلال على هجومه القوي، حيث سجل 51 هدفًا في الدوري، وهو الأعلى من بين جميع الفرق. يتصدر قائمة هدافي الدوري المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش برصيد 17 هدفًا، ويمتلك الهلال أيضًا لاعبين مميزين مثل سالم الدوسري ومالكم وسافيتش وياسين بونو، وغيرهم.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد اليوم في الدوري السعودي 2024؟

يمكن للمشجعين داخل المملكة العربية السعودية مشاهدة مباراة الهلال والرائد بث مباشر يلا شوت مجانًا عبر قناة SSC SD المجانية. ستتم بث المباراة بتقنية صورة عادية ولن تتضمن تغطية قناة السعودية للأحداث قبل وبعد المباراة.

بث مباشر مباراة الهلال والرائد يلا شوت

أما بالنسبة للمشجعين خارج السعودية الذين يرغبون في مشاهدة المباراة مباشرة بجودة عالية (HD)، فيجب عليهم الاشتراك في إحدى باقات SSC وشراء جهاز GOBX لفك التشفير. بعد ذلك، سيكون بإمكانهم متابعة مباريات الدوري السعودي للمحترفين عبر قناة SSC HD.

تردد القناة الناقلة:

تردد قنوات SSC على عرب سات التردد: 12417.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

الصفقة التصحيح: 5/6.

متى موعد مباراة الهلال ضد الرائد في دوري روشن السعودي 2024؟

سيتم لعب بث مباشر مباراة الهلال والرائد يلا شوت يوم الأحد الموافق 18 فبراير/شباط 2024 على ملعب "المملكة آرينا" في العاصمة السعودية الرياض.

تبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. وتوقيت المباراة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والرابعة مساءً بتوقيت مصر.

أين يمكنني مشاهدة مباراة الهلال ضد الرائد اليوم أونلاين؟

من داخل السعودية، هناك خيار مجاني لمتابعة مشاهدة مباراة الهلال والرائد يلا شوت بث مباشر وهو تطبيق "شاهد" ولكن بتقنية صورة SD.

ومن خارج السعودية أو لمتابعة المباراة بتقنية HD، فإنه يجب الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

تشكيل الهلال ضد الرائد

حارس المرمى: ياسين بونو.

رباعي الدفاع: محمد البريك - كاليدو كوليبالي - على البليهي - لودي.

الوسط الدفاعي: روبن نيفيز-سيرجي سافيتش.

الوسط الهجومي: سالم الدوسري- ميشايل ديلجادو-مالكوم.

قلب الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.

تشكيل الرائد ضد الهلال

حراسة المرمى: أندريه كامبوس موريرا.

خط الدفاع: عمر غونزاليس، مامادو لوم، محمد الدوسري، مبارك الراجح.

خط الوسط: حمد الجيزاني، ماتياس نورمان، خالد السبيعي، محمد فوزير.

خط الهجوم: أمير سعيود، كريم بركاوي.

من هو معلق مباراة الهلال والرائد اليوم؟

كما هو متعارف عليه، ستقدم قناة SSC خيارات متعددة للتعليق على مباراة الهلال والرائد المرتقبة.

سيتولى أحمد النفيسة التعليق على اللقاء عبر القناة الصوتية الأولى. بينما سيكون فارس عوض المعلق على القناة الصوتية الثانية، وسيقوم محمد حسين أضرضور بالتعليق على المباراة عبر القناة الصوتية الثالثة.

الهلال ضد الرائد.. توهج الزعيم

قبل المواجهة المرتقبة، يتميز الهلال بأداء قوي حيث حقق سلسلة انتصارات مذهلة في المباريات الأخيرة. فاز الفريق في آخر 23 مباراة في جميع المسابقات، وتمكن من التتويج بكأس موسم الرياض بعد تغلبه على إنتر ميامي الأمريكي وغريمه التقليدي النصر.

كما حقق انتصارًا خارج أرضه أمام سباهان في مباراة ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا بنتيجة 3-1، مما يعزز فرصه في التأهل إلى ربع النهائي.

أما فريق الرائد، فسيكون ضيفًا على الهلال، ويحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي. يمتلك الرائد رصيدًا قدره 19 نقطة من 19 مباراة، حقق خلالها 5 انتصارات و4 تعادلات، وتعرض للهزيمة في 10 مباريات.

في مباراة اليوم، يسعى الهلال لتحقيق الفوز على حساب الرائد والحصول على الثلاث نقاط، بهدف الابتعاد في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي عن النصر الذي يحتل المركز الثاني برصيد 49 نقطة.

الهلال يسعى أيضًا لمواصلة تفوقه في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي والابتعاد عن منافسه القوي النصر الذي يسعى بدوره للتقدم في الترتيب.

مباراة الهلال ضد الرائد ستكون ممتعة ومثيرة، حيث يسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية في الصراع المحتدم بين الفرق الكبيرة في الدوري السعودي.

الرائد يحتل حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة من 19 مباراة، بتحقيقه 5 انتصارات و4 تعادلات، وتعرضه للهزيمة في 10 مباريات.

المدرب البرتغالي جورجي جيسوس يطمح في قيادة الهلال للتتويج بجميع البطولات المشارك فيها خلال الموسم الحالي.

الهلال حقق مؤخرًا انتصارًا على النصر في كأس موسم الرياض، وفاز أيضًا في مباراة خارج الديار أمام سباهان في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

تشكيلة الهلال اليوم

مشاهدة مباراة الهلال اليوم بث مباشر يلا شوت

تشكيلة الرائد اليوم