نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال لمواجهة الرائد في بطولة دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق الرائد، ضيفا على حسار فريق الهلال، اليوم الأحد 18 فبراير، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العشرينومن عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل "الزعيم" الظهور الرسمي الأول للمحترف البرازيلي رينان لودي، القادم من أولمبيك مارسيليا خلال يناير الماضي.

تشكيل الهلال المتوقع

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: البريك - علي البليهي - كوليبالي - رينان لودي.

الوسط: مالكوم - روبن نيفيز - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

الهجوم: سالم الدوسري - ميشيل ديلجادو - ألكسندر ميتروفيتش.

الهلال ضد الرائد

تُقام المباراة بين فريقي الهلال والرائد في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

