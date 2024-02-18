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أحمد جودة - القاهرة -



تأكد استمرار غياب خالد عبد الفتاح ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فريقه في مباراة ميدياما الغاني، بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

خالد عبدالفتاح يواصل الغياب عن الأهلي أمام ميدياما الغاني

ويأتي استمرار غياب خالد عبدالفتاح عن المباريات، بسبب استمرار برنامجه التأهيلي للتعافىي من الإصابة التي تعرض لها بجزع في أربطة القدم، وغاب على إثرها الفترة الماضية.

وتعرض اللاعب لإصابة خلال مباراة سموحة الودية التي أقيمت منذ فترة، وخضع لأشعة رنين بعد تعرضه للإصابة ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الوقت الحالي لتجهيزه.‏

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة ميدياما الغانى المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبل فى غانا بالجولة الخامسة لدوري أبطال إفريقيا، في مباراة يبحث فيها عن تحقيق الفوز واستمرار الصدارة.

وكان الفريق، عاد بتعادل ثمين أمام شباب بلوزداد الجزائري دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، ضمن منافسات دور المجموعات.

