نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل آينتراخت فرانكفورت الرسمي لمواجهة فرايبورج في الدوري الألماني.. موقف مرموش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن دينو توبمولر المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت تشكيل الفريق في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم لموسم 2023-2024.

وتنطلق مباراة آينتراخت فرانكفورت وفرايبورج اليوم في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الخامسة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وشهدت تشكيل فريق آينتراخت فرانكفورت تواجد جناح منتخب مصر عمر مرموش في التشكيل الأساسي بعد أن سجل هدف في المباراة الماضية ضد بوخوم

تشكيل آينتراخت فرانكفورت الرسمي

حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: توتا، هاسيبي، باتشو.

وسط الملعب: بوتا، إلياس سخيري، ماريو جوتزه، ماكس، فراس شايبي.

الهجوم: عمر مرموش، كالاديتش.

البدلاء: ايكيتي، رودي، شيندير، فان دي بيك، ايبيمبا، نكونكو، جراهل، كناوف، سوموليتشيتش.