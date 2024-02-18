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أحمد جودة - القاهرة - ينتظم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر غدًا بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة.

وكان المهاجم الفلسطيني قد تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية قبل أسبوعين وخاض على أثرها برنامجًا تأهيليًا تحت إشراف محمد جاب الله طبيب الأهلي.

موعد انتظام وسام أبو علي في تدريبات الأهلي

وتعافى أبو علي من الإصابة في العضلة الخلفية والتي أجبرته على الغياب عن مواجهة الأهلي الماضية أمام شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويستأنف الأهلي تدريباته الجماعية غدًا الاثنين على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ٤٨ ساعة بعد العودة من الجزائر.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه ميدياما الغاني يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

