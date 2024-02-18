فيديو هدف ريال مدريد الأول في شباك رايو فاليكانو بالدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - سجل النجم خوسيلو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الهدف الأول لصالح الفريق الملكي في شباك رايو فاليكانو ضمن فعاليات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم لموسم 2023-2024.

هدف ريال مدريد الأول في شباك رايو فاليكانو

وسجل خوسيلو الهدف الأول لصالح نادي ريال مدريد الهدف الأول لصالح الفريق الملكي في الدقيقة السابعة بعد أن استقبل تمريرة رائعة من قبل فالفيردي ليسجل الهدف الأول وهدف التقدم.

ويسعي نادي ريال مدريد من الفوز والانتصار من أجل تعزيز صدارته إلى بطولة الدوري الإسباني.

ويدخل نادي ريال مدريد في تلك المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، تشواميني، ناتشو هيرنانديز، فران جارسيا.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، لوكا مودريتش، فيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: خوسيلو، فينيسيوس جونيور، براهيم دياز.