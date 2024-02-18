نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الأهلي في ضيافة الزمالك بعد سنوات من الخصام.. من فعلها قبل الخطيب؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن الأزمات التي جرت بين الأهلي والزمالك خلال السنوات الأخيرة في طريقها لتكون ماضيًا وصفحة مغلقة مع الزيارة المرتقبة للكابتن محمود الخطيب إلى النادي الأبيض في خطوة تاريخية سترسم علاقات جديدة بين قطبي الرياضة المصرية.

وفي إطار ترسيخ العلاقات الثنائية؛ وافق محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، على زيارة نادي الزمالك غدًا الإثنين؛ تلبيةً لدعوة مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب.

قام مجلس الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب، بدعوة إدارة الأهلي لزيارة ودية إلى القلعة البيضاء لتوطيد العلاقات الراسخة بين قطبي الكرة المصرية.

وتأتي هذه الزيارة، في إطار المواقف الإيجابية التي تعكس العلاقة المميزة بين الكيانات الرياضية المصرية التي تسهم في دعم ومساندة كل المنتخبات الوطنية.

آخر زيارة بين الأهلي والزمالك كانت منذ 15 عامًا

وبالنظر إلى تاريخ العلاقات بين الناديين الكبيرين فأن الزيارة المرتقبة للخطيب ليست الأولى من نوعها ولكنها تأتي بعد 15 عامًا مضت على آخر زيارة حدثت والتي كانت في عهد ممدوح عباس وحسن حمدي رئيسي الزمالك والأهلي السابقين.

وجاءت آخر زيارة عندما ذهب حسن حمدي رئيس الأهلي إلى الزمالك في عهد الرئيس الأسبق ممدوح عباس، وذلك عام 2009.

ممدوح عباس وحسن حمدي

وصرح عدلي القيعي رئيس شركة النادي الأهلي، في تصريحات سابقة، أن زيارة مسؤولي القلعة الحمراء إلى الزمالك هي أمر وارد وحدث في السابق أكثر من مرة، وعندما كان عضو مجلس إدارة كانت هناك اجتماعات بشكل دائم داخل الناديين الكبيرين، وسادت الروح الرياضية وعلاقة الود بين الطرفين.

وسبق أن استقبل كمال درويش رئيس الزمالك الأسبق، نظيره في الأهلي الكابتن حسن حمدي في زيارة قبل لقاء مع الرجاء المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، عام 2002.

وعكس ذلك؛ شهدت السنوات الماضية، خلافات عديدة بين مجلسي إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ولزمالك في وجود الرئيس السابق مرتضى منصور قبل رحيله عن المنصب.