موعد مباراة الاتحاد والرياض في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الاتحاد السعودي، لمواجهة منتظرة أمام نظيره الرياض، في المباراة المقرر لها اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي وينتظر ملايين المتابعين معرفة موعد مباراة الاتحاد والرياض في الدوري السعودي للمحترفين، في ظل الأداء الكبير مؤخرا من النمور.

ويستقبل نادي الاتحاد نظيره الرياض على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

نادي الاتحاد بقيادة مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو يبحث عن الفوز رقم 10 في الموسم الحالي، حيث لعب قبل هذه الجولة 19 مباراة.

مباراة لن تقل أهمية عن باقي مباريات الجولة، وما سبقها من مواجهات لكبار دوري روشن، حيث يسعى الجميع للخروج بنتائج إيجابية.

يذكر ان فاز نادي الاتحاد في 9 مباريات وتعادل في 4 وتعرض للهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا، وهو معدل كبير للغاية.

موعد مباراة الاتحاد والرياض في الدوري السعودي



ويتحدى نادي الاتحاد نظيره الرياض في مواجهة قوية تأتيكم ضمن منافسات الجولة 20، يوم الأحد الموافق 18 فبراير 2024.

وتنطلق مباراة الاتحاد والرياض في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرياض



وتشاهدون مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي عبر قناة SSC HD بتعليق رؤوف خليف.

الرياض في موقف حرج

الرياض يرغب في أن يحصل على نقطة على الأقل من زيارته إلى ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، خاصة أن موقفه حرج للغاية في جدول الترتيب.

ويأتي الرياض في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري روشن، برصيد 19 نقطة، بعد أن سجل 5 انتصارات فقط وتعادل في 4 وخسر في 10 مواجهات.

جدول ترتيب الدوري السعودي



ويدخل الاتحاد السعودي، مباراة اليوم المباراة حيث يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد الرياض في المركز الخامس عشر، ولديه 19 نقطة.

يذكر أن وتعادل الاتحاد السعودي، سلبيًا الخميس الماضي مع نافباخور الأوزبكي، في المباراة التي جمعتهما، ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال أسيا، والتي أقيمت على ملعب نادي نافباخور.