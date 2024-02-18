نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة استادات توقع بروتوكولات تعاون مع كيانات رياضية متخصصة استعدادا لإطلاق أكبر مشروع رياضى تنموى إبريل المقبل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تستعد شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضى، للإعلان عن تدشين مشروع رياضى تنموي ضخم إبريل المقبل، يمثل إنطلاقة حقيقية نحو نهضة وطفرة رياضية، بدءا من القاعدة، وذلك بالتعاون مع كيانات وكوادر متخصصة فى اكتشاف وتدريب وتسويق المواهب وفق أحدث الأساليب والقواعد العلمية العالمية، وفى مختلف اللعبات.

المشروع يخضع للدراسة والتجهيز على يد خبراء وكيانات متخصصة، تتمتع بالكفاءة العلمية، والجدارة المهنية، وتتبع إسلوب الإدارة بالأهداف، والأداء الاحترافي، ويهدف إلى توسيع رقعة الممارسة الرياضية والاهتمام الكبير بالنشء، علميًا وطبيًا وتغذية وتدريبًا، بجانب تجهيز وتطوير المنشآت التى تستضيف فعاليات المشروع.

ونجحت شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضى، فى توقيع بروتوكول التعاون والشراكة، مع كلا من، مؤسسة Right to Dream المتخصصة فى اكتشاف المواهب وتسويقهم، وشركة MTC إحدى الشركات الناشئة المتخصصة فى تدريب الصلابة الذهنية ورفع مستوى الوعى للرياضيين، وجامعة ESLSCA كشريك تعليمى، والدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب الوطنى لكرة القدم، والدكتورة ريهام الحديدى، استشارية تغذية رياضية، بجانب إحدى الشركات العالمية الرائدة لتطوير لعبة كرة السلة.

ومن ناحيته قال المهندس سيف الوزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية، أن المشروع الرياضى، سيكون قاعدة انطلاقة حقيقية للرياضة بشكل احترافى، بدءا من القاعدة وتأسيس النشء صحيا وتدريبيا وفقًا للأساليب العلمية المتبعة فى الدول المتقدمة، وإعداد بطل متكامل، فى مختلف اللعبات.

وأضاف الوزيرى، أنه سعيد بالتعاون مع كيانات متخصصة، وهو ما يتماشى مع نهج الشركة للاستعانة بالمتخصصين سواء كانت كيانات أو كوادر، قادرة على تنفيذ المشروعات الرياضية الاستثمارية، إيمانا بأن العلم والتخصص والخبرات، مثلث نهضة الرياضة، الحقيقي.

وأوضح الوزيري، أن الاستثمار الرياضى رقما جوهريا من أرقام معادلة زيادة الدخل القومى، وإضافة للإقتصاد المصرى، فى إطار رؤية الدولة المصرية الطموحة، وتحويل الرياضة إلى صناعة.

