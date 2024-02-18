مشاهدة مباراة الاتحاد والرياض يلا شوت بث مباشر في الدوري السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة الاتحاد والرياض يلا شوت بث مباشر

منافسة سعودية بين Al Ittihad vs Al Riyadh اليوم، مشاهدة مباراة الاتحاد والرياض بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، ستقام مباراة بين نادي الاتحاد ونادي الرياض في الجولة العشرين من دوري روشن السعودي 2024، وستقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

نادي الاتحاد يواجه بعض التحديات في الوقت الحالي، حيث لم يحقق سوى فوز واحد في مبارياته الأخيرة ضمن جميع المسابقات، وهذا الفوز كان على حساب فريق الطائي، يحتل الفريق المركز الخامس في الترتيب برصيد 31 نقطة، ويسعى جاهدًا لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل تقدمه في جدول الترتيب.

من ناحية أخرى، فإن نادي الرياض بحاجة إلى الفوز للابتعاد عن منطقة الهبوط، حيث يحتل المركز الخامس عشر في الترتيب برصيد 19 نقطة، ويفصله نقطة واحدة عن الطائي الذي يحتل المركز السادس عشر.

بالتوقيت.. ما هو موعد مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي 2024؟

سيتم لقاء الفريقين بث مباشر مباراة الاتحاد والرياض يلا شوت على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل في جدة يوم الأحد، الموافق 18 فبراير/شباط 2024.

مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر يلا شوت

سيتم بدء المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية.

بالتردد.. ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الرائد في دوري روشن السعودي؟

تمتلك شبكة قنوات "SSC" حقوق مشاهدة مباراة الاتحاد والرياض يلا شوت بث مباشر والنقل الحصري لمسابقة الدوري السعودي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

سيتم بث مباراة الاتحاد والرياض مجانًا على قناة SSC 1 SD، ولكن هذا الخيار متاح فقط للمشاهدين داخل المملكة العربية السعودية.

أما بالنسبة للمشاهدين خارج المملكة العربية السعودية أو الذين يفضلون متابعة المباراة بجودة عالية وتغطية خاصة للأحداث قبل وبعد المباراة، فعليهم الاشتراك في إحدى باقات قناة SSC السعودية وشراء جهاز GOBX لفك تشفير قناة SSC 1 HD.

تردد القنوات الناقلة:

تردد قنوات SSC على قمر عرب سات التردد: 12417.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

كيف يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد والرياض اليوم عبر الانترنت؟

تطبيق "شاهد" هو المصدر الوحيد لمشاهدة بث مباشر مباراة الاتحاد والرياض في الجولة الثالثة من دوري السعودي للمحترفين بث مباشر.

سيتاح مشاهدة البث المباشر للمباراة مجانًا داخل المملكة العربية السعودية عبر تقنية SD، سواء عبر التلفاز أو التطبيق.

ومع ذلك، إذا كنت خارج المملكة العربية السعودية أو ترغب في مشاهدة المباراة بجودة عالية HD، ستحتاج إلى الاشتراك في باقة رياضية من خدمة "شاهد VIP".

تشكيلة مباراة الاتحاد والرياض اليوم في الدوري السعودي

أولًا: تشكيل الاتحاد

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: فواز الصقور - عمر هوساوي - أحمد حجازي - حسن كادش

خط الوسط: سلطان الفرحان - كانتي - فيصل الغامدي

خط الهجوم: رومارينيو - عبد الرزاق حمد الله - كريم بنزيما

ثانيًا: تشكيل الرياض

حراسة المرمى: كامبانا

خط الدفاع: الشويعي - أسيري - توسكا - الخيبري

خط الوسط: توري - الرشيدي - خوانمي

خط الهجوم: غراي - الدوسري - موسونا

من هو معلق مباراة الاتحاد والرائد اليوم؟

تم تعيين ثلاثة معلقين لتغطية مباراة الجولة العشرون بين الاتحاد والرياض على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، وتم تكليفهم بمهمة التعليق على اللقاء بواسطة قنوات "SSC SPORTS" السعودية، والتي تحمل حقوق البث الحصري لدوري روشن السعودي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

سيقوم رؤوف خليف وعيسى الحربين وعبد العزيز الزيد بتعليق المباراة. سيتولى رؤوف خليف التعليق على البث الصوتي الأول على القناة الرئيسية، وسيظهر عيسى الحربين على القناة الصوتية الثانية، بينما سيكون عبد العزيز الزيد متواجدًا على القناة الرئيسية التي تبث الصورة والصوت بجودة فائقة.

ترتيب الاتحاد والرائد في دوري روشن

يحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 نقطة، ويبتعد بفارق أربع نقاط عن صاحب المركز الرابع، نادي التعاون، حقق الاتحاد الفوز في تسع مباريات من أصل 19، وتعادل في أربع مباريات، وخسر في ست مباريات.

يسعى الاتحاد إلى تحقيق الفوز ودخول المربع الذهبي، وذلك بفضل هجومه القوي الذي يتقدمه النجم الفرنسي كريم بنزيما، وبتواجد عبدالرزاق حمدالله ورومارينهو.

من جهة أخرى، يحتل الرياض المركز الخامس عشر في الجدول برصيد 19 نقطة، ويتساوى مع الفيحاء والرائد. يبتعد الرياض بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط. حقق الرياض الفوز في خمس مباريات من أصل 19، وتعادل في أربع مباريات، وخسر في عشر مباريات.

عودة كريم بنزيما

من المتوقع أن يشارك المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي يلعب لنادي الاتحاد السعودي، في مباراة فريقه الليلة أمام الرياض في إطار دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2023-2024.

أجرى النجم الفرنسي الجلسة التدريبية الأخيرة مع فريقه في الليلة الماضية، مما يؤكد جاهزيته الفنية للمشاركة في مباراة اليوم أمام الرياض، حيث من المتوقع أن يقود خط الهجوم بجانب اللاعب المغربي عبد الرازق حمد الله.

عاش بنزيما موقفًا صعبًا مؤخرًا مع فريقه، حيث غاب عن معسكر الفريق في الإمارات ولم يشارك في بعض المباريات في الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا، بسبب خلافاته مع المدرب مارسيلو غاياردو. ومع ذلك، تدخلت الإدارة وتم حل جميع الخلافات بينهما.