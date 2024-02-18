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أحمد جودة - القاهرة - الاتحاد والرياض.. شاهد بالبث المباشر مباراة الاتحاد ضد الرياض في الدوري السعودي

الاتحاد والرياض.. شاهد بالبث المباشر مباراة الاتحاد ضد الرياض في الدوري السعودي.. يعتبر ملعب الجوهرة المشعة شاهدًا على اللحظات الحماسية والمباريات الحاسمة في عالم كرة القدم السعودية، وفي إطار الجولة العشرين من دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024، يستعد محبو اللعبة لمشاهدة مواجهة مثيرة تجمع بين فريقي الاتحاد والرياض، وبما يشهده الملعب من تاريخ حافل وجماهيرية متميزة، يترقب الجميع هذه المباراة بفارغ الصبر، متطلعين إلى رؤية أداء ممتع ونتيجة مفاجئة قد تحدث.

الاتحاد والرياض.. شاهد بالبث المباشر مباراة الاتحاد ضد الرياض في الدوري السعودي

بث مباشر مباراة الاتحاد والرياض اليوم

توفر بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها من محبي وعشاق كرة القدم في الوطن العربي والعالم أجمع رابط سريع ومباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والرياض اليوم دون أي مشكلة، كما توفر البوابة موعد المباراة والقنوات الناقلة لها.

الاتحاد يبحث عن الفوز

وتعتبر هذه المباراة ذات أهمية كبيرة لا تقل عن باقي مباريات الجولة، وما سبقها من مواجهات لكبار دوري روشن، حيث يسعى الجميع للخروج بنتائج إيجابية.

ويدخل الاتحاد المباراة محتلًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 31 نقطة، فيما يتواجد فريق الرياض في المركز الخامس عشر، ولديه 19 نقطة.

موعد مباراة الاتحاد والرياض في الدوري السعودي

يلتقي نادي الاتحاد مع نظيره الرياض في مواجهة قوية تأتيكم ضمن منافسات الجولة 20، مساء اليوم الأحد الموافق 18 فبراير 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الاتحاد والرياض في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي اليوم

ويمكنكم مشاهدة مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي اليوم الأحد الموافق 18 فبراير عبر قناة SSC HD بتعليق رؤوف خليف، الذي يتولى مهمة التعليق على أحداث المباراة لحظة بلحظة.

التشكيل المتوقع للاتحاد في مباراة الرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب مارسيلو جاياردو المباراة بالتشكيل التالي:-

• حراسة المرمى عبدالله المعيوف

• خط الدفاع مد الله العليان - أحمد حجازي - حسن كادش - فواز الصقور

• خط الوسط فابينيو - نجولي كانتي - فيصل الغامدي - مروان الصحفي

• خط الهجوم عبد الرزاق حمدالله - كريم بنزيما