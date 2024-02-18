نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الرياض اليوم في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر ملايين المتابعين معرفة موعد مباراة الاتحاد والرياض في الدوري السعودي للمحترفين، في ظل الأداء الكبير مؤخرا من النمور.

ويستقبل نادي الاتحاد نظيره الرياض على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين.



موعد مباراة الاتحاد والرياض في الدوري السعودي



ويتحدى نادي الاتحاد نظيره الرياض في مواجهة قوية تأتيكم ضمن منافسات الجولة 20، يوم الأحد الموافق 18 فبراير 2024.

وتنطلق مباراة الاتحاد والرياض في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرياض



وتشاهدون مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي عبر قناة SSC HD بتعليق رؤوف خليف.



كيف يمكنني مشاهدة مباراة الاتحاد والرياض اليوم



يمكن لجميع مشجعي فريقي الاتحاد والرياض مشاهدة أحداث المباراة المنتظرة بينهما عبر المنصات الرياضية صاحبة حقوق البث المباشر مثل منصة شاهد VIP إضافةً إلى عدد من التطبيقات التي تتيح مشاهدة كافة المباريات، مثل:

يلا شوت.

ياسين TV.

كورة لايف.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الرياض



من المتوقع أن يلعب نادي الاتحاد في مباراة اليوم بمشاركة التشكيلة الآتية من اللاعبين:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: أحمد حجازي، فواز الصقور، حسن كادش، مد الله العليان.

مركز الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي.

مركز الهجوم: مروان الصحفي، رومارينيو، عبد الرزاق حمدالله.



تشكيل الرياض المتوقع أمام الاتحاد



من المتوقع أن يلعب نادي الرياض ضد غريمه الاتحاد اليوم بمشاركة التشكيلة الآتية من اللاعبين:

حراسة المرمى: مارتن كامبانا

خط الدفاع: أحمد حسن عسيري، خالد الشويعي، دينو أرسلاناجيتش، عبد الإله الخيبري.

مركز الوسط: بيراما توريه، يحيى الشهري، فهد الرشيدي.

مركز الهجوم: صالح العباس، ديدييه ندونج

ويدخل الاتحاد السعودي، مباراة اليوم المباراة حيث يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد الرياض في المركز الخامس عشر، ولديه 19 نقطة.

يذكر أن وتعادل الاتحاد السعودي، سلبيًا الخميس الماضي مع نافباخور الأوزبكي، في المباراة التي جمعتهما، ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال أسيا، والتي أقيمت على ملعب نادي نافباخور.