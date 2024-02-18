نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والرياض في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب ملايين المتابعين موعد مباراة الاتحاد والرياض في الدوري السعودي للمحترفين، حيث يستعرض الفريقان أداءً مميزًا في الفترة الأخيرة.

يُقام اللقاء على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، ضمن فعاليات المرحلة العشرون من الدوري السعودي.

الاتحاد يسعى للفوز

يسعى نادي الاتحاد، بقيادة مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، لتحقيق الفوز في هذه المباراة وتحقيق الفوز رقم 10 في الموسم الحالي، بعدما خاض 19 مباراة، فاز في 9 وتعادل في 4 وتعرض للهزيمة في 6، بتسجيل 37 هدفًا وتلقي 26 هدفًا.

الرياض في وضع حرج

من جهته، يسعى فريق الرياض للخروج من وضعه الحرج في جدول ترتيب دوري روشن، حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة، بعد 5 انتصارات و4 تعادلات و10 هزائم.

موعد المباراة

تُقام المباراة بين الاتحاد والرياض في يوم الأحد الموافق 18 فبراير 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة

يمكن للمشجعين متابعة مباراة الاتحاد والرياض عبر قناة SSC HD بتعليق الكابتن رؤوف خليف.