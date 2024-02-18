نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جارية الآن بث مباشر الهلال (2-0) دون تقطيع.. مشاهدة مباراة الهلال والرائد بث مباشر اليوم في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جارية الآن بث مباشر الهلال (2-0) بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الهلال والرائد بث مباشر اليوم في الدوري السعودي

جارية الآن بث مباشر الهلال (2-0) دون تقطيع.. مشاهدة مباراة الهلال والرائد بث مباشر اليوم في الدوري السعودي، في أجواء حماسية تعبق بالتنافس والتحدي، تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب مواجهة نارية تجمع بين الهلال والرائد في دوري السعودي. يُشهد اللقاء تصدر الهلال للجدول بأداء استثنائي، في حين يسعى الرائد لتحقيق انتصار يعزز موقعه في الترتيب. تعد هذه المواجهة لحظة حاسمة تجمع بين الطموح والتحدي، وسط توقعات بلحظات درامية وتألق رياضي يضفي سحرًا خاصًا على ساحة الملعب.

جارية الآن بث مباشر الهلال (2-0) دون تقطيع.. مشاهدة مباراة الهلال والرائد بث مباشر اليوم في الدوري السعودي

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية على موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، ضمن الحرص على تسهيل عمليات البحث ذات الصلة في جوجل.

وفي هذا السياق، يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم نظيره الرائد، في إطار منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين روشن موسم 2023-2024.

تقام مباراة الهلال ضد الرائد اليوم الأحد، على أرضية ستاد "المملكة أرينا" في الممكلة العربية السعودية، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وكان تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الشوط الأول عن طريق اللاعب ميتروفيتش في الدقيقة الثالثة من بداية الشوط الأول من المباراة، واستطاع أن يضيف ميتروفيتش الهدف الثاني لفريقه بعدما وقف على تنفيذ ركلة جزاء لتصبح النتيجة 2-0.

ويعيش زعيم آسيا بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، أفضل الفترات الكروية في الموسم الحالي، بعدما حقق الفوز على غريمه التقليدي النصر في كأس موسم الرياض، ويليه الفوز في دوري أبطال آسيا خارج الديار أمام سباهان، في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من البطولة.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، جمعهم من 17 انتصارًا وتعادلين، ومن دون أي هزيمة حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر، يحتل الرائد المركز الرابع برصيد 19 نقطة من 19 مباراة، حقق 5 انتصارات و4 تعادلات إضافة إلى 10 هزائم.

متى موعد مباراة الهلال والرائد اليوم في الدوري السعودي؟

وانطلقت صافرة بداية أحداث الشوط الأول من المباراة اليوم الأحد الموافق 18 فبراير 2024 في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي، والثالثة عصرًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل الهلال ضد الرائد في الدوري السعودي

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: لودي - علي ال بليهي - كوليبالي - البريك.

خط الوسط: روبين نيفيز - ميشايل - سافيتش.

خط الهجوم: سالم الدوسري - ألكسندر ميتروفيتش - مالكوم.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي

تنتقل أحداث مباراة الهلال والرائد اليوم في الدوري السعودي، عبر قناة SSC الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2023-2024.

معلقي مباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي

واسندت مجموعة قنوات SSC sports الرياضية السعودية، مهمة التعليق على أحداث مباراة الهلال والرائد لكلا من فارس عوض وأحمد النفيسة ومحمد حسين.