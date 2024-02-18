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أحمد جودة - القاهرة - جارية الآن مباراة الاتحاد والرياض يلا شوت بدون تقطيع بث مباشر في دوري روشن السعودي 2024

مواجه سعودية بين الاتحاد والرياض Al-Ittihad vs Al-Riyadh..جارية الآن مباراة الاتحاد والرياض يلا شوت دون تقطيع بث مباشر في دوري روشن السعودي 2024..ينتظر عشاق كرة القدم السعودية بفارغ الصبر موعد المباراة المرتقبة بين الاتحاد والرياض، والتي ستقام يوم الأحد 18 فبراير 2024، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

صراع الكبار: الاتحاد والرياض في مواجهة قوية ضمن منافسات دوري روشن السعودي

يدخل الاتحاد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على الطائي في المباراة المؤجلة عن الأسبوع الـ19، وتعادله الثمين أمام نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.

أما الرياض، فيسعى لتحقيق المفاجأة وحصد نقاط المباراة الثلاث، لا سيما بعد الأداء المميز الذي قدمه الفريق في الفترة الأخيرة.

تُعدّ المباراة اختبارًا حقيقيًا لقدرات كلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

ويترقب عشاق الكرة السعودية هذه المباراة المثيرة، والتي تُعدّ من أهم مباريات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي



حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم موعد مباراة الاتحاد والرياض ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ستقام المباراة يوم الأحد الموافق 18 فبراير 2024، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

يُتوقع أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا من كلا الفريقين، خاصةً وأنها تأتي في توقيت هام من الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرياض

تُذاع مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي عبر قناة SSC HD بتعليق رؤوف خليف.

القنوات الأخرى التي قد تُذيع المباراة:

SSC 1 SD

SSC 2 SD

SSC 3 SD

SSC 4 SD

SSC 5 SD

SSC 6 SD

SSC 7 SD

SSC 8 SD

SSC 9 SD

SSC 10 SD

جارية الآن مباراة الاتحاد والرياض يلا شوت دون تقطيع بث مباشر في دوري روشن السعودي 2024

جدول الترددات

القناة التردد الاستقطاب النوع SSC HD 11938 أفقي H SSC 1 SD 11919 أفقي H SSC 2 SD 11934 أفقي H SSC 3 SD 11950 أفقي H SSC 4 SD 11966 أفقي H SSC 5 SD 11982 أفقي H SSC 6 SD 12022 أفقي H SSC 7 SD 12038 أفقي H SSC 8 SD 12054 أفقي H SSC 9 SD 12070 أفقي H SSC 10 SD 12086 أفقي H

مراكز الاتحاد والرياض في دوري روشن



يحتل نادي الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 31 نقطة، بعد أن حقق 9 انتصارات و4 تعادلات و6 هزائم. وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

بينما يتواجد نادي الرياض في المركز الخامس عشر بجدول الترتيب، برصيد 19 نقطة، بعد أن حقق 5 انتصارات و4 تعادلات و10 هزائم. وسجل لاعبوه 24 هدفا بينما تلقت شباكه 36 هدفا.



التشكيل المتوقع للاتحاد اليوم

حراسة المرمى:

مارسيلو غروهي



خط الدفاع:

أحمد حجازي



مد الله العليان



حسن كادش



فواز الصقور



خط الوسط:

فابينيو



نجولو كانتي



فيصل الغامدي



مروان الصحفي