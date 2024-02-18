نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. مباراة الاتحاد والرياض في الدوري السعودي يلا شوت اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مواجهة قوية في الدوري السعودي، حيث يلتقي فريق الاتحاد مع الرياض في استاد الجوهرة المشعة، في مباراة الجولة العشرون من الدوري السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والرياض اليوم

تقام مباراة الاتحاد والرياض، في الدوري السعودي، اليوم الأحد 18 فبراير 2024، على استاد الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة

السابعة بتوقيت القاهرة.

الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

التاسعة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرياض في كأس موسم الرياض

تُنقل فعاليات الدوري السعودي بصورة حصرية عبر شبكة قنوات SSC SPORT، ومن المقرر أن تٌذاع مباراة الاتحاد والرياض عبر قناة.

Ssc sport 1 HD Ssc sport 5 HD Ssc sport 1 5D شاهد - Shahid Vip

معلق مباراة الاتحاد والرياض

يتولى مهمة التعليق على مباراة الاتحاد والرياض في الدوري السعودي، كُلًا من:

Ssc sport 1 HD عيسى الحربين Ssc sport 5 HD سليمان شريف Ssc sport 1 5D عبدالعزيز الزيد شاهد - Shahid Vip عبسى الحربين

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرياض

تردد قنوات SSC السعودية

تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500

تردد قناة ssc على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12380.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

البث المباشر لـ مباراة الاتحاد والرياض لحظة بلحظة

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الرياض في الدوري السعودي

حراسة المرمى عبدالله المعيوف. خط الدفاع مد الله العليان - أحمد حجازي - حسن كادش - فواز الصقور. خط الوسط فابينيو - نجولي كانتي - فيصل الغامدي - مروان الصحفي. خط الهجوم عبد الرزاق حمدالله - كريم بنزيما.

تشكيل الرياض المتوقع أمام الاتحاد في الدوري السعودي