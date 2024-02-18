انت الأن تتابع خبر تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي قبل المواجهة المرتقبة .. تفوق أبيض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لمواجهة الإسماعيلي خلال المواجهة المرتقبة والمنتظرة التي تجمع بين الفريقين غدًا الاثنين في الجولة الثالثة عشر بمسابقة الدوري الممتاز.

تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي

وعن تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي فقد التقي الفريقين في 120 مباراة في مختلف البطولات وحقق الأبيض الفوز في 55 مباراة، بينما استطاع الدراويش الفوز في 33 مباراة، وحسم التعادل 32 مباراة فقط، وسجل الفارس الأبيض 150 في مرمي الدراويش بينما استقبل 120 هدف فقط في جميع البطولات.

المواجهة الأخيرة التي جمعت بين الزمالك والإسماعيلي كانت في بطولة الدوري المصري الممتاز بتاريخ 2023/5/13 وانتهت بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف وسجل الثنائية محمد أشرف وياو أنور بينما سجل هدف الأبيض إبراهيما نداي.

هدافو الزمالك والإسماعيلي

وبعد معرفة تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي اللاعب محمد صلاح أبو جريشة هداف الإسماعيلي أمام الزمالك برصيد 5 أهداف، بينما يأتي عبد الحليم على هداف الزمالك أمام الإسماعيلي برصيد 8 أهداف، ويعتبر اللاعب عبد الواحد السيد الأكثر مشاركة في كلاسيكو أولاد العم برصيد 19 مباراة.

يدخل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك مباراة غدًا الاثنين ويضع عينيه على خطف الثلاث نقاط لإحياء الصراع على صدارة الدوري المصري، حيث يحتل الفريق الأبيض المركز 13 برصيد 11 نقطة فيما يأتي فريق الإسماعيلي في المركز الـ 14 برصيد 11 نقاط.

قائمة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري المصري