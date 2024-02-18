موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني .. إليكم القنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يخوض فريق ريال مدريد بنظيره رايو فاليكانو مساء اليوم الأحد الموافق 18فبراير 2024 ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرن من بطولة الدوري الإسباني في نسخته الجديد 2023-2024 على أرضية ملعب تيريزا ريفيرو

ويدخل ريال مدريد هذه المباراة في المركز الأول في ترتيب الدوري الإسباني، حيث أنه تمكن من حصد 64 نقطة نتيجة خوض 24 جولة الماضية بينما يحتل رايو فاليكانو المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة حيث يسعي لاعبو المرينجي في الفوز بهذه المباراة والذهاب بعيداً بصدارة البطولة المحلية.

موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

تبدأ مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والرابعة مساءً المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني