انت الأن تتابع خبر أحمد حسام ميدو ضرب كرسي في الكلوب : جمال علام كداب وجاهل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق والإعلامي الحالي، هجومًا حادًا على جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، متهمًا إياه بالكذب والجهل بالقوانين.

كتب ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة “أكس” “رئيس اتحاد الكرة جمال علام راجل كذاب للأسف، عيب إن حد في سنه يكون كذاب وجاهل بالقوانين وبيقول إن علاء نبيل معاه الشهادات اللازمة لشغل منصب المدير الفني لاتحاد الكرة، لو راجل يطلع شهادات علاء نبيل”.

وأوضح ميدو أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يشترط أن يكون المدير الفني لأي اتحاد حاصلاً على شهادة البرو، في المقابل علاء نبيل لا يملك شهادة البرو. متحدياً رئيس الجبلاية “لو رجالة انشروا الشهادة دي على الموقع الرسمي للاتحاد وهروح اتحاد الكورة أبوس دماغ علاء نبيل قدام الناس كلها”.

واختتم ميدو تصريحاته بدعوة اتحاد الكرة للتغيير ووقف الكذب على الناس،”كفاية جهل بقى وكذب على الناس واعملوا مرة واحدة حاجة صح في حياتكم”.

وتثير هذه التصريحات الجدل حول مصداقية جمال علام ومدى كفاءة علاء نبيل لشغل منصب المدير الفني لاتحاد الكرة وضرورة شفافية اتحاد الكرة ونشر شهادات مديره الفني على الموقع الرسمي وأهمية التغيير داخل اتحاد الكرة ووقف الكذب على الناس.