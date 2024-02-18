نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف وأسيست في أول ظهور عقب الإصابة.. أرقام قياسية حققها محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وبرينتفورد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول، النجم المصري محمد صلاح، بقوة من الإصابة التي ضربته في كأس أمم إفريقيا، ليقود فريقه "الريدز" لفوز كبير على برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

صلاح الذي شارك في نهاية الشوط الأول من مباراة ليفربول وبرينتفورد، نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر، في لقاء انتهى برباعية مقابل هدف لصالح الريدز، في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل "مو" كتابة التاريخ، محققا عدة أرقام قياسية، ليثبت أنه المحترف المصري الأكثر نجاحا، بعد الهدف والأسيست في مباراة برينتفورد.

أرقام قياسية حققها محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وبرينتفورد

وبحسب شبكة سكواكا، للإحصائيات، أصبح محمد صلاح أكثر لاعب ساهم في الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم 2023/2024، برصيد 24 هدفا، إذ سجل 15 هدفا وقدم 9 تمرايرات حاسمة.

ولم يكتف صلاح بهذا الرقم، بل بات متصدرا ترتيب اللاعبين الذين سجلوا أكثر من 10 أهداف لفريق ليفربول هذا الموسم في كل البطولات، خلفه دييجو جوتا وداروين نونيز وكودي جاكبو.

كما تصدر صلاح قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بالدوري الإنجليزي الممتاز، منذ عام 2017، برصيد 219 مساهمة، ويليه هاري كين مهاجم توتنهام السابق بـ169 مساهمة، ثم سون هيونج مين نجم توتنهام بـ148.

ونجح صلاح في أن يسجل ويصنع في نفس المباراة للمرة الثلاثين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأصبح رابع لاعب فقط في تاريخ المسابقة يحقق هذا الإنجاز الفردي، بعد واين روني، تييري هنري، آلان شيرر.

محمد صلاح نجح في تسجيل 15 هدفا أو أكثر للموسم السابع على التوالي في الدوري الإنجليزي.