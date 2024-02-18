نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة منتظرة.. تشكيلة مباراة الاتحاد والرياض اليوم في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدخل الاتحاد السعودي، مباراة اليوم المباراة حيث يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد الرياض في المركز الخامس عشر، ولديه 19 نقطة.

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موعد مباراة الاتحاد والرياض في الدوري السعودي



ويتحدى نادي الاتحاد نظيره الرياض في مواجهة قوية تأتيكم ضمن منافسات الجولة 20، يوم الأحد الموافق 18 فبراير 2024.

وتنطلق مباراة الاتحاد والرياض في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرياض



وتشاهدون مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي عبر قناة SSC HD بتعليق رؤوف خليف.

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الرياض موقفه حرج

الرياض يرغب في أن يحصل على نقطة على الأقل من زيارته إلى ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، خاصة أن موقفه حرج للغاية في جدول الترتيب.

ويأتي الرياض في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري روشن، برصيد 19 نقطة، بعد أن سجل 5 انتصارات فقط وتعادل في 4 وخسر في 10 مواجهات.

نادي الاتحاد ونظيره الرياض

يستقبل نادي الاتحاد نظيره الرياض على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

نادي الاتحاد بقيادة مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو يبحث عن الفوز رقم 10 في الموسم الحالي، حيث لعب قبل هذه الجولة 19 مباراة.

فاز نادي الاتحاد في 9 مباريات وتعادل في 4 وتعرض للهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا، وهو معدل كبير للغاية.

مباراة لن تقل أهمية عن باقي مباريات الجولة، وما سبقها من مواجهات لكبار دوري روشن، حيث يسعى الجميع للخروج بنتائج إيجابية

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تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الرياض



من المتوقع أن يلعب نادي الاتحاد في مباراة اليوم بمشاركة التشكيلة الآتية من اللاعبين:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: أحمد حجازي، فواز الصقور، حسن كادش، مد الله العليان.

مركز الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي.

مركز الهجوم: مروان الصحفي، رومارينيو، عبد الرزاق حمدالله.



تشكيل الرياض المتوقع أمام الاتحاد



من المتوقع أن يلعب نادي الرياض ضد غريمه الاتحاد اليوم بمشاركة التشكيلة الآتية من اللاعبين:

حراسة المرمى: مارتن كامبانا

خط الدفاع: أحمد حسن عسيري، خالد الشويعي، دينو أرسلاناجيتش، عبد الإله الخيبري.

مركز الوسط: بيراما توريه، يحيى الشهري، فهد الرشيدي.

مركز الهجوم: صالح العباس، ديدييه ندونج