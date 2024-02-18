نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو اليوم الأحد 18-2-2024 في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "تيريزا ريفيرو"، ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإسباني.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

سجل خوسيلو ماتو أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية من فيديريكو فالفيردي من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها خوسيلو بتسديدة يسارية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وتمكن راوول دي توماس من تسجيل هدف التعادل لصالح فريقه رايو فاليكانو في الدقيقة 27 عن طريق ركلة جزاء، نفذها راوول بتسديدة قوية، سكنت الشباك في أعلى منتصف المرمى.

