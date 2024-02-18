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أحمد جودة - القاهرة - لا تفوت فرصة مشاهدة مباراة الاتحاد والرياض اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة دوري روشن السعودي مع تردداتها

ينتظر عشاق كرة القدم السعودية بفارغ الصبر موعد المباراة المرتقبة بين الاتحاد والرياض، والتي ستقام يوم الأحد 18 فبراير 2024، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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صراع الكبار: الاتحاد والرياض في مواجهة قوية ضمن منافسات دوري روشن السعودي

يدخل الاتحاد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على الطائي في المباراة المؤجلة عن الأسبوع الـ19، وتعادله الثمين أمام نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.

أما الرياض، فيسعى لتحقيق المفاجأة وحصد نقاط المباراة الثلاث، لا سيما بعد الأداء المميز الذي قدمه الفريق في الفترة الأخيرة.

تُعدّ المباراة اختبارًا حقيقيًا لقدرات كلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

ويترقب عشاق الكرة السعودية هذه المباراة المثيرة، والتي تُعدّ من أهم مباريات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي.

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موعد مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي



حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم موعد مباراة الاتحاد والرياض ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ستقام المباراة يوم الأحد الموافق 18 فبراير 2024، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

يُتوقع أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا من كلا الفريقين، خاصةً وأنها تأتي في توقيت هام من الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرياض

تُذاع مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي عبر قناة SSC HD بتعليق رؤوف خليف.

القنوات الأخرى التي قد تُذيع المباراة:

SSC 1 SD

SSC 2 SD

SSC 3 SD

SSC 4 SD

SSC 5 SD

SSC 6 SD

SSC 7 SD

SSC 8 SD

SSC 9 SD

SSC 10 SD

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لا تفوت فرصة مشاهدة مباراة الاتحاد والرياض اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة دوري روشن السعودي مع تردداتها

جدول الترددات