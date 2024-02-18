نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من أنشيلوتي بعد التعادل مع فاليكانو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على تعادل فريقه في مباراة اليوم أمام مضيفه رايو فاليكانو بهدف لمثله ضمن مباريات الجولة ٢٥ من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

أنشيلوتي قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:"بدأنا المباراة بشكل جيد وسجلنا وكان بإمكاننا تسجيل الهدف الثاني لكن بعد ركلة الجزاء التي تحصلوا عليها تغيرت المباراة كثيرًا".

وأضاف:"لم أتحدث مع الحكم الرابع بشأن البطاقة الحمراء. أداء الحكم كان جيدًا اليوم".

وتابع:"المباريات التي عليك الفوز بها، عليك أن تحاول بكل ما لديك كي لا تخسرها. في بعض الأحيان تكون هناك تعادلات مؤلمة قليلًا".

أول تعليق من أنشيلوتي بعد التعادل مع فاليكانو

وواصل:"بعد تسجيل رايو فاليكانو لركلة الجزاء أصبحت مباراة مختلفة".

وأوضح:" كانت مباراة مختلفة منذ البداية، علينا أن نتقبل ذلك، لقد قاتلنا ونافسنا حتى النهاية".

وزاد:"لكي تفوز بالدوري، فإن المباريات التي لا يمكنك الفوز بها، لا يمكنك خسارتها".

وأكمل:"نحن نتألم قليلًا لأننا بدأنا بشكل جيد للغاية وتم تغيير المجريات بسبب ركلة الجزاء".

وأتم:"أعتقد أننا لعبنا بكثافة، لعب رايو مباراة جيدة للغاية، وحاول إيقاف المباراة، وقد نجحت خطتهم بشكل جيد. سنغادر بنقطة واحدة لن تجعلنا سعداء اليوم، ولكن ذلك في المستقبل يمكن أن يكون بمثابة نقطة تحول ونقطة إيجابية".

