عاجل.. تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره فريق لوتون تاون مساء اليوم الأحد الموافق الثامن عشر من شهر فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستقام أحداث المباراة عند تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة لوتون تاون

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، رافايل فاران، هاري ماجواير، لوك شاو

خط الوسط: كوبي ماينو، كاسيميرو، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، راسموس هويلوند، ماركوس راشفورد.



القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد لوتون تاون

وستنقل أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد لوتون تاون عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1 "بتعليق على محمد على".

