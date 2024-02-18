نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز لمباراة الاتحاد في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الاتحاد السكندري في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل الاتحاد ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 13 من بطولة الدوري.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - بلاتي توريه - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - كريم حافظ - أحمد فتحي - إسلام عيسى - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - محمود زلاكة - أحمد توفيق - فيستون ماييلي.

