نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل اتحاد جدة الرسمي لمواجهة الرياض في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، عن التشكيل الرسمي لفريقه استعدادا لمواجهة نظيره فريق الرياض اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الاتحاد والرياض في الدوري السعودي

وستنطلق صافرة مباراة اتحاد جدة ضد الرياض في الجولة العشرين من واحد الدوري السعودي، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة مساءًا بتوقيت السعودية.

تشكيل اتحاد جدة الرسمي لمواجهة الرياض

حراسة المرمى:عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: حمد الله العليان - أحمد حجازي - حسن كادش - فواز الصقور.

خط الوسط: فابينيو - كانتي - فيصل الغامدي - رومارينهو.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله - كريم بنزيما

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الرياض في الدوري السعودي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.